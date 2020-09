Un miracle pour les Raptors

Miracle pour le Champion en titre ! Toronto n'est, en effet, plus mené que 2-1 face à Boston en demi-finale de la Conférence Est à Orlando grâce à un tir à 3 points d'OG Anunoby au buzzer.

Oublié par la défense adverse sur une remise en jeu de Kyle Lowry, l'ailier anglais a juste eu le temps de capter le ballon pour permettre aux Raptors de s'imposer 104-103 dans cet Acte III. Mené de 10 points à la pause (57-47), Toronto a montré beaucoup de coeur à défaut de maîtriser les débats, à l'image de son meneur Kyle Lowry (31 points) et de l'arrière Fred VanVleet (25 points), qui doivent cependant encore régler la mire à trois points (2 sur 8 et 5 sur 13).

'C'est un moment très fort émotionnellement, mais c'est fini. Il faut à présent se concentrer sur le prochain match. Tous les soirs, on joue avec nos tripes, on met tout sur le parquet. On s'est encore bien battu et on n'a rien lâché. Il va falloir qu'on joue encore plus dur, car cette équipe est très forte', souligne avec raison Kyle Lowry.

A l'Ouest, les Clippers ont enlevé le premier match de leur demi-finale contre Denver. La franchise de L.A. a conclu sur une marge de 23 points (120-97) contre des Nuggets qui ont craqué dans le deuxième quarter. Porté par Kawhi Leonard auteur de 29 points - 12 sur 16 - en 32 minutes de jeu, les Clippers ont eu la partie facile face à un adversaire qui n'avait pas encore récupéré des efforts fournis pour écarter Utah en sept rencontres lors du premier tour de ces play-off.

