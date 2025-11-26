Une défaite logique mais rageante pour la Suisse

La Suisse a subi une défaite au demeurant logique jeudi en Serbie en ouverture des qualifications du Mondial 2027.

Battus 90-86, les hommes d'Ilias Papatheodorou peuvent toutefois nourrir les plus vifs regrets à l'issue d'un match qu'ils ont longtemps maîtrisé.

L'issue est en effet cruelle pour la sélection helvétique. Celle-ci a compté jusqu'à 23 longueurs d'avance (57-34 à la mi-temps) et possédait encore une marge de 11 unités (72-61) à 9'14 de la fin d'un match qui se disputait à Belgrade.

Alexander Schumacher (19 points, meilleur marqueur suisse) et ses coéquipiers ont alors craqué en encaissant un terrible 18-0 en l'espace de 4'20 pour se retrouver menés 79-72 à 4'54 de la fin. Ils n'ont rien lâché, reprenant même une dernière fois les commandes à 1'50 du 'buzzer' après une action à 3 points de Paul Gravet.

Mais la Serbie de Dusan Ristic (meilleur marqueur du match avec ses 24 points) ne pouvait se permettre l'humiliation qu'une défaite à domicile face à la Suisse aurait engendrée. Elle a inscrit 7 points consécutifs pour mettre un coup sur la tête de ses valeureux adversaires.

Cette équipe de Suisse - qui ne compte aucun joueur d'Olympic dans son cadre - n'a que deux jours devant elle pour oublier cette déception. Elle accueillera dimanche à Fribourg la Turquie, vice-championne d'Europe 2025, qui a pour sa part nettement dominé la Bosnie-Herzégovine (93-71) jeudi soir.

/ATS