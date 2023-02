Une première en cinq ans pour les Hawks

Atlanta est allé s'imposer 115-108 sur le parquet du Utah Jazz vendredi en NBA.

Les Hawks avaient perdu leurs six derniers duels avec la franchise de Salt Lake City, où ils n'avaient par ailleurs plus gagné depuis mars 2018.

Cette victoire, la deuxième de suite et la troisième pour les Hawks dans leurs quatre derniers matches joués à l'extérieur, s'est dessinée en première mi-temps. Clint Capela et ses équipiers, qui ont pris un départ canon (14-3 après 4'17'' de jeu), ont compté jusqu'à 22 longueurs d'avance (60-38) à 3'45'' de la pause.

Atlanta a ensuite parfaitement géré cet acquis. Le Jazz de Lauri Markkanen (25 points, 10 rebonds) a certes pu revenir à 5 points à 3'18'' du 'buzzer' final (106-101), mais un panier primé réussi dans la foulée par Trae Young (27 points, 6 passes décisives) a permis aux Hawks d'assurer leur victoire.

Comme deux jours plus tôt à Phoenix, Clint Capela a manqué le double double pour un point. L'intérieur genevois des Hawks s'est fait l'auteur de 9 points et 13 rebonds en 26 minutes de jeu, pour un différentiel de +3. Son remplaçant Onyeka Okongwu s'est montré plus efficace en attaque, réussissant 15 points en 22 minutes.

/ATS