Victoire pour George et les Wizards

Kyshawn George et les Wizards ont remporté leur troisième victoire de la saison. Ils se sont imposés 129-126 face aux Milwaukee Bucks.

Le Valaisan a eu un peu moins de réussite sur son shoot avec un 3/11 pour neuf points, tous inscrits derrière la ligne (3/6). Mais sur ses 31 minutes de jeu, George a capté 3 rebonds, délivré 5 assists et ajouté un contre et une interception.

Clint Capela a été moins prolifique. Les Houston Rockets ont perdu contre Utah 133-125. Le Genevois a joué neuf minutes pour deux points (aux lancers francs) et 3 rebonds offensifs. Le centre turc Alperen Sengun s'est fait plaisir avec 31 pts, 8 rebonds, 14 assists, 5 contres et 2 interceptions.

Les Los Angeles Clippers se sont eux aussi inclinés. Une défaite 140-123 face au Miami Heat. Le rookie fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser a eu droit à 12 minutes. Il s'en est servi pour inscrire 6 pts, capté un rebond et réalisé un contre.

/ATS