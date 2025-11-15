Washington perd le choc des « cancres »

Kyshawn George a brillé dimanche en NBA. Les 29 points du Valaisan n'ont toutefois pas suffi à Washington pour remporter le duel des 'cancres' qui l'opposait à Brooklyn.

Les Wizards se sont inclinés 129-106 à domicile pour subir leur 12e défaite en 13 matches disputés cette saison, la 11e d'affilée. Les Nets, qui jouaient également leur 13e match, ont ainsi pu fêter leur deuxième victoire dans cet exercice 2025/26.

Kyshawn George a signé dimanche sa deuxième meilleure performance offensive en NBA, après les 34 points inscrits le 24 octobre lors du seul match gagné par les Wizards à Dallas (117-107). L'ailier chablaisien, qui a rentré 5 de ses 10 tentatives à 3 points, a également réussi 6 rebonds et 5 passes décisives dimanche.

A noter que Clint Capela n'a pas été aligné par les Rockets, qui ont pourtant eu besoin d'une prolongation pour vaincre le Magic d'Orlando (117-113) et cueillir leur 9e succès en 12 sorties. Kevin Durant (35 points) et Alperen Sengun (30 points, 12 rebonds, 8 assists) ont une nouvelle fois brillé dans le camp de Houston.

/ATS