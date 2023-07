Wembanyama brille pour sa deuxième apparition

Victor Wembanyama a illuminé la rencontre et fait valoir son statut de no 1 de la draft, dimanche face à Portland dans le cadre de la Summer League de NBA.

Le Français a réussi 27 points et 12 rebonds dans un match perdu 85-80 par San Antonio à Las Vegas.

L'intérieur, maillot noir et flocage blanc dans le dos, devait se libérer de la pression qu'il a accumulée durant toute la saison. Ce fut le cas avec une envie qui a sauté aux yeux, double double en prime, en 27 minutes passées sur le parquet.

Egalement auteur de 3 contres, Wembanyama a corrigé la mire au tir (9/14). Vendredi, lors de sa première apparition sous le maillot de la franchise texane, le joueur de 19 ans avait été en difficulté offensivement avec un manque évident de précision (2/13 au tir).

Kareem Abdul-Jabbar

Samedi, lors d'une opération de communication avec Kareem Abdul-Jabbar (six fois meilleur joueur de la ligue), Wembanyama avait évoqué son adaptation: 'Je ne suis qu'un rookie, je dois encore tout apprendre. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais (lors du premier match), et les prochains matches je ne saurai probablement pas non plus... Cela va venir avec le temps.'

Victor Wembanyama va continuer de travailler cet été et souffler, aussi. 'Je sens que j'ai vraiment besoin de repos', déclarait-il vendredi. La saison du Français est probablement enfin terminée, lui qui a refusé de participer à la Coupe du Monde. Désormais place à la NBA: 'Pour moi la véritable première, elle sera en octobre', s'est-il projeté.

/ATS