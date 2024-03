Wembanyama plante 40 points contre les Knicks, son record

Victor Wembanyama a atteint pour la première fois la barre des 40 points en NBA vendredi.

Le prodige français en a marqué 40 pour aider les San Antonio Spurs à dominer les New York Knicks 130-126 après prolongation.

Auteur également de 20 rebonds, Wembanyama (20 ans) est devenu le premier 'rookie' à cumuler au moins 40 points et 20 rebonds en un match depuis Shaquille O'Neal en 1993. 'Wemby' a ajouté 7 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre à sa ligne de statistiques.

Le Français a ainsi volé la vedette au meneur des Knicks Jaylen Brunson, pourtant auteur de 61 points, là aussi un record personnel, à une unité du record de sa franchise détenu par Carmelo Anthony (62 points en 2014).

Si les Spurs, bons derniers de la Conférence Ouest, n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison, Wembanyama a profité de ce match avec prolongation pour régaler son public et enfiler les paniers, notamment un tir à longue distance pour offrir 4 points d'avance aux Texans à 1'12 de la fin de la prolongation.

'Il est spécial'

'J'ai vu tant de belles choses (en NBA), je veux en faire partie', a lancé le no 1 de la draft 2023. 'Je l'ai toujours voulu, mais c'est d'autant plus le cas maintenant que je vois que je peux déjà me battre avec ces joueurs. Je ne suis pas proche (du sommet) mais je suis sur la bonne voie. Je le sais, j'y parviendrai bientôt.'

'Il est spécial', a admis son entraîneur Gregg Popovich, à la tête d'une équipe en reconstruction qui espère retrouver rapidement le devant de la scène dans le sillage de son phénomène.

/ATS