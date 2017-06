Sandra Stadelmann et Anthony Rappo s’imposent au Tour du Vallon

66 coureurs ont pris part à la 2ème manche de la course cycliste sur route « Mémorial Loureiro – Tour du Vallon ». Le peloton neutralisé a quitté Tramelan mercredi en direction de Corgémont, où le vrai départ a été donné avec handicaps. Dès la montée du Mont-Crosin, le cadet Luca Marchand a imposé son rythme et est passé 1er au sommet suivi par Anthony Rappo et Laurent Beuret avec plus d’une minute d’avance sur leurs poursuivants. Au final c’est Anthony Rappo qui s’est imposé en solitaire suivi de Marc Dubois et Laurent Beuret, tous du Team Humard Vélo Passion Renfer SA.

Première dame Sandra Stadelmann-Hushi devant Chantal Péquignot et Huguette Boillat-Paupe.

La prochaine course aura lieu le 21 juin au départ des Genevez. /ami+comm