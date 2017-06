Laurent Beuret le plus fort

Laurent Beuret s’est adjugé le « Mémorial Rui Louriero ». Le cycliste jurassien a remporté le classement général mercredi soir après sa victoire lors de la 3e et dernière étape de l’épreuve. Au Genevez, il a devancé Pierre-Louis Goepfert et Yves Mercier après une course de 60 kilomètres avec handicap. 65 cyclistes étaient au départ de cette épreuve. /jeb