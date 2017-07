Quatre cols mythiques pour des cyclistes taignons

Trois cyclistes des Franches-Montagnes ont signé une sacrée performance dimanche en France. Nicolas Pittet et Guillaume Lachat de Saignelégier ainsi que Marc Crevoiserat des Breuleux ont participé à la course « Look Marmotte Granfondo Alpes » entre Bourg d’Oisans et l’Alpe d’Huez sur 174 kilomètres. Ils ont notamment avalé quatre cols mythiques, à savoir le Glandon, le Télégraphe, le Galibier et l’Alpe d’Huez pour un dénivelé positif de 5'000 mètres. Guillaume Lachat s’est classé 1’638e après un peu plus de huit heures d’efforts. Nicolas Pittet a fini presque dans le même temps à la 1’646e position. Marc Crevoiserat a terminé au 3’669e rang après un peu plus de 9h15 sur son vélo. En tout, près de 6'300 concurrents du monde entier ont rallié la ligne d’arrivée sur les plus de 9'000 cyclistes présents au départ.

L’essentiel est de l’avoir fait entre amis

« L’objectif de terminer l’épreuve est ainsi atteint pour chacun d’entre nous. C’est à la fois un grand sentiment de joie et de fierté. Mais le plus important, c’était de vivre cette expérience entre amis », explique Nicolas Pittet. Cet homme de 37 ans relève encore « qu’on est passé par des coups de mou mais aussi par des moments d’heure de gloire ».

Ambiance bon enfant entre les coureurs

« Il y avait une franche camaraderie avec les autres participants. Beaucoup de nationalités différentes étaient représentées, surtout des Hollandais, des Danois et des Anglais. Lorsqu’on souhaitait communiquer, on utilisait souvent la langue de Shakespeare », détaille Nicolas Pittet. Par ailleurs, le Taignon affirme qu’ « à contrario de l’étape du tour à laquelle nous avons participé ces deux dernières années, il y avait moins de spectateurs dans les ascensions, peut-être aussi parce que les endroits étaient moins accessibles. Il y avait toutefois du monde dans les derniers lacets de l’Alpe d’Huez, tout comme dans la zone de départ et d’arrivée ».

Et la météo ?

Les cyclistes francs-montagnards ont été épargnés par la pluie. « Cela constituait déjà une très bonne chose, même s’il n’y avait pas énormément de soleil non plus », dit Nicolas Pittet. Ce dernier avoue toutefois que « les températures en haut des cols – notamment au Glandon et au Galibier – ont été basses, avoisinant cinq degrés, le tout accompagné de brouillard ».

Une éventuelle sortie entre « amis », sans compétition, dans le futur

Dans le futur, les cyclistes taignons envisagent de remonter en selle, peut-être bien du côté de l’Italie avec notamment le col du Stelvio dans l’esprit. « Mais cela se ferait sous forme de sortie à vélo, sans prendre forcément part à une compétition », dévoile Nicolas Pittet. /bbo