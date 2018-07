Tom Dumoulin s'impose, Geraint Thomas reste en jaune

Tom Dumoulin, roi du chrono. Le Néerlandais a remporté, samedi, la 20e et avant-dernière étape du Tour de France cycliste. Il s’est imposé lors d’un contre-la-montre long de 31 kilomètres entre Saint-Pée sur Nivelle et Espelette. Le vainqueur du jour a devancé d’un peu plus d’une seconde le Britannique Chris Froome et le maillot jaune gallois Geraint Thomas de 14 secondes.

Au classement général, Geraint Thomas conserve son maillot jaune à la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées, à Paris. Après cette 20e étape, il conserve 1’51 d’avance sur le Néerlandais Tom Dumoulin et 2’24 sur le Britannique Chris Froome. Le grand perdant du contre-la-montre de ce samedi se nomme Primoz Roglic. Vainqueur vendredi, lors de la dernière étape de montagne, le Slovène n’a pas pu tenir le rythme et cède donc sa place sur le podium.

Ce dimanche, les coureurs relient les Champs-Elysées. C’est une 21e et dernière étape longue de 116 km entre Houilles et Paris qui viendra clore cette Grande Boucle 2018. /gjo