Niki Hug et Florence Darbellay premiers à Chasseral

Ils étaient plus de 120 cyclistes mardi soir à prendre le départ de la course de côte Nods- Chasseral. Chez les hommes, la victoire est revenue au Soleurois Niki Hug qui a parcouru les 9,6 kilomètres en 26 minutes et 25 secondes. Les Neuchâtelois Justin Paroz, à 29 secondes, et Valère Thiébaud, à 43 secondes, se placent sur le podium.

Chez les dames, la Valaisanne de Neuchâtel, Florence Darbellay, s’est montrée la plus rapide avec un temps de 34 minutes et 21 secondes. Elle devance de trois secondes la Bernoise Silvia Perrenoud et de 34 secondes l’habitante de Prêles Carole Perrot. /jpp