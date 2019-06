Marc Donzé et Sandra Stadelmann Hushi ont été les plus rapides mercredi sur la première étape du Trophée du Doubs. Le cycliste du Vélo-Club Franches-Montagnes a parcouru les 6,5 kilomètres proposés entre Biaufond et Les Bois en 21’32’’. La Vadaise, quant à elle, a bouclé le parcours en 23’48’’. /comm-lad