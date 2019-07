Marc Donzé remet ça sur le Trophée du Doubs

Une semaine après sa victoire dans la première manche, Marc Donzé a récidivé mercredi soir en remportant la 2e étape du Trophée du Doubs de cyclisme. Le coureur de Saignelégier a bouclé les 8,3 km et 463 m de dénivelés entre La Goule et Le Noirmont en 23 minutes et 50 secondes. Il devance le Boncourtois Christophe Terrier de 11’’ et le Tramelot Pavel Hasler de 54’’.

La victoire est revenue chez les dames à la Neuchâteloise Crystel Matthey en 26’56’’. Sandra Stadelmann-Hushi de Courtételle, vainqueure de la 1re étape, prend la deuxième place avec seulement 9’’ de retard. Anne-Françoise Gallardo de Porrentruy complète le podium à près de 4 minutes. /jpi