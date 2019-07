Vincenzo Nibali croque la 20e étape, Egan Bernal assure le maillot jaune

Vincenzo Nibali s’impose au terme d’un incroyable numéro. Le coureur italien a conquis la 20e et avant-dernière étape du Tour de France cycliste samedi entre Albertville et Val Thorens. Il a devancé les Espagnols Alejandro Valverde (+10'') et Mikel Landa (+14'') au terme d’un effort solitaire amorcé dans la montée vers la station alpestre de Val Thorens. Au terme d’une étape raccourcie à 59.5 km, le Colombien de la formation Ineos Egan Bernal n’a pas eu de mal à conserver son maillot jaune de leader du classement général en prenant le 4e rang (+17''). Il sera donc sacré dimanche à Paris s’il ne connaît pas de problème majeur. La 2e marche du podium revient à son coéquipier britannique Geraint Thomas, la 3e au Néerlandais Steven Kruijswijk. Le Français Julian Alaphilippe, provisoirement 2e au départ de l’étape, a été lâché dans l'ascension vers Val Thorens. Il a ainsi été repoussé au 5e rang du général.