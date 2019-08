Premier podium en Coupe du monde pour Camille Balanche

Camille Balanche a cueilli à 29 ans son premier podium en Coupe du monde de VTT. La Neuchâteloise établie à Bienne a pris ce samedi la troisième place de la descente de Val di Sole, en Italie, derrière la Française Marine Cabirou et l'Australienne Tracey Hannah. Championne d’Europe de descente en mai dernier, l’ancienne hockeyeuse et escrimeuse confirme sur nouveau statut cette fois sur la plus grande scène internationale. La Biennoise Émilie Siegenthaler a, quant à elle, terminé à une belle cinquième place. /jpi