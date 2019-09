Lucien Leiser a fait le plein de points en Coupe de Suisse le week-end dernier en Allemagne. Le Vadais a remporté les 5e et 6e manches de l’épreuve à Munstertal où près de 230 pilotes européens se sont retrouvés. Vito Gonzales de Malleray et Johan Buchwalder de Vicques se sont, eux, disputés les 2e et 3e places. L’habitant du Jura bernois a terminé deuxième samedi puis sur la dernière marche du podium dimanche tandis que le Jurassien a réalisé les résultats inverses. /jpi