Victoire taignonne sur le Trophée du Doubs

La deuxième étape du Trophée du Doubs cycliste a souri à un Taignon. Robin Donzé, de Saignelégier, s’est adjugé la victoire mercredi sur un parcours de 8,3 kilomètres entre La Goule et Le Noirmont. Il a réalisé un temps de 21’07’’ et a devancé Justin Paroz, de Colombier, et le Français Thomas Devaux.

Chez les dames, victoire de Carole Perrot, de Prêles, en 41’04’’ devant Chystelle Baumann, de Montalchez, et Sandra Stadelmann-Hushi, de Courtételle. Pas moins de 122 cyclistes ont pris part à l’épreuve, ce qui constitue un record. /comm-fco