Le Norvégien Alexander Kristoff s'impose à Nice

Le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Emirates) a remporté au sprint la 1re étape du Tour de France, autour de Nice sur 156 km.

Il endosse le maillot jaune. Le Scandinave s'est imposé devant le champion du monde danois Mads Pedersen.

La journée a été marqué par une longue échappée d'un trio parmi lequel figurait le Suisse Michael Schär. Le Lucernois a été désigné 'combatif du jour'.

Kristoff a endossé le premier maillot jaune de cette édition qui s'est élancée dans un contexte sanitaire pesant, avec masque obligatoire et restriction d'accès pour le public.

La pluie a transformé la route en patinoire par endroits et a provoqué maintes chutes ou glissades sur la chaussée très grasse, surtout après la longue période sèche de l'été sur la Côte d'Azur.

Les temps ont été neutralisés au passage des trois derniers kilomètres, suivant une décision du jury qui a accédé à la demande des coureurs mis en garde par des chutes lors des deux premiers passages sur la Promenade des Anglais.

Pinot a été pris dans une chute massive aussitôt après le passage sous la banderole. Le maillot déchiré au niveau de l'épaule droite laissant voir quelques contusions, le Français a rallié l'arrivée avec ses équipiers, sans perte de temps mais le visage sombre.

Derrière l'échappée de trois coureurs (Gautier, Grellier, Schär) formée dès le début de course, le peloton a roulé sur des oeufs. Plusieurs leaders d'équipes se sont retrouvés pris, notamment Julian Alaphilippe, l'Australien Richie Porte et le Colombien Nairo Quintana, sans trop de gravité apparente.

Prudence et ralentissement sous la pluie

En revanche, Pavel Sivakov, l'un des lieutenants en montagne du vainqueur sortant Egan Bernal, a chuté à deux reprises pour sa découverte du Tour. Touché des deux côtés, coudes ensanglantés, le jeune Russe (23 ans) a navigué à l'arrière de la course.

Après la fin de l'échappée, le peloton, incité à la prudence par toutes ces mésaventures, a observé une trêve à l'entrée des 60 derniers kilomètres alors que plusieurs sprinteurs (Nizzolo et, plus loin derrière, Ewan) étaient distancés.

Cette neutralisation de fait, avec plusieurs coureurs en première ligne et l'Allemand Tony Martin en meneur de l'opération, a failli être interrompue par l'équipe Astana à 46 kilomètres de l'arrivée qui a commencé à accélérer dans une descente. Quelques virages plus loin, la chute de son leader, le Colombien Miguel Angel Lopez, qui a fait une sortie de route et heurté un panneau de signalisation, a mis fin à ce coup d'audace.

Malgré le ralentissement général au sein d'un peloton détendu, le Néo-Zélandais George Bennett, un des coéquipiers du Slovène Primoz Roglic, a chuté lui aussi dans la dernière descente et a été touché à une épaule.

Cette drôle d'étape s'est dénouée dans les 20 derniers kilomètres, après une tentative de Benoît Cosnefroy. Au sprint, Kristoff a devancé nettement le champion du monde, le Danois Mads Pedersen, et le Néerlandais Cees Bol, pour enlever son quatrième succès d'étape dans le Tour.

Ancien vainqueur de Milan-Sanremo et du Tour des Flandres, Kristoff (33 ans) a revêtu le premier maillot jaune à la veille des premiers cols du Tour dans l'arrière-pays niçois.

Demain la 2e étape aura également lieu avec départ et arrivée à Nice mais le parcours comprendra deux ascensions de 1re catégorie.

/ATS