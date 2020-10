Un nouveau titre pour Camille Balanche

Derrière Camille Balanche, Carolin Gehrig et Janine Hübscher complètent le podium. Chez les hommes, c’est Lutz Weber qui s’est montré le plus rapide en 2’58’’. Le nouveau champion de Suisse s’est imposé devant Basil Weber et Janis Lehmann.





A noter qu'un autre régional s'est illustré. Billy Caroli de Bévilard a décroché le titre dans la catégorie des plus de 30 ans. /gjo-sbo