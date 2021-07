JO : podium 100% suisse en VTT

Un résultat exceptionnel pour la Suisse aux Jeux olympiques de Tokyo. Trois Suissesses ont terminé sur les trois marches du podium en VTT cross-country ce mardi. Jolanda Neff remporte l’or olympique. Elle a devancé la médaillée d’argent Sina Frei. En bronze, on retrouve Linda Indergard. Ce sont ainsi trois breloques supplémentaires qui tombent dans l’escarcelle suisse qui en contient cinq désormais.

Il avait plu à Izu les heures avant le départ, rendant le parcours glissant et bouleversant tous les repères. Formidables techniciennes, audacieuses mais pas casse-cou, les Suissesses ont archidominé les Françaises annoncées grandes favorites.

La surprise est de taille. Jolanda Neff s'était cassé la main gauche à mi-juin en Autriche en Coupe du monde. Sa carrière avait en outre été compromise par une rupture de la rate survenue fin 2019 à l'entraînement aux Etats-Unis. Mais libre cette fois de toute pression, Jolanda Neff (28 ans), championne du monde en 2017 mais 6e seulement aux JO de Rio 2016, a ressurgi au moment où on l'attendait le moins pour devancer Sina Frei de 1'19'' et Linda Indergand de 1'23''. Et dire que les Suissesses ne sont pas montées une seule fois sur un podium de Coupe du monde cette saison!

Depuis l'introduction de la discipline aux Jeux en 1996 à Atlanta, les vététistes suisses ont déjà raflé dix médailles olympiques.





Quatre-vingt-cinq ans après



Un podium 100% helvétique, ce n’est pas tous les jours. Ce n’est que la troisième fois de l’histoire des Jeux olympiques que la Suisse contemple trois de ses athlètes sur le même podium. La première fois qu’un tel exploit a eu lieu était en 1924 en gymnastique. Il a fallu patienter ensuite jusqu’en 1936 pour réaliser pareille performance, toujours en gymnastique. Quatre-vingt-cinq ans plus tard, Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergard entrent elles aussi dans l’histoire olympique suisse. /nmy-ATS