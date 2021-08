Victor Benareau a décroché une nouvelle victoire dans sa saison déjà riche de succès. Le jeune coureur du Team Humard Vélo Passion a remporté au sprint la course nationale de Kiesen (BE) disputée sur 42,5 km. L’espoir jurassien de Vicques a devancé les deux coureurs alémaniques Leandro Schleuniger et Sandro Caruso. /comm-jpi