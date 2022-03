Le Tour de Suisse dans la région

Les meilleurs cyclistes du monde passeront dans la région sans s’y arrêter dans trois mois. Le Tour de Suisse va sillonner les routes du Jura et du Jura bernois le 14 juin. Sa 3e étape conduira le peloton d’Aesch à Granges sur un tracé de 177 km. Les organisateurs ont levé le voile sur les détails du parcours de leur 85e édition ce jeudi. La boucle helvétique se tiendra du 12 au 19 juin. Le 1er maillot jaune sera attribué à Küsnacht, sur les bords du lac de Zurich, alors que le Liechtenstein sera à l’honneur pour terminer l’épreuve avec un contre-la-montre à Vaduz. Ce Tour de Suisse 2022 est présenté comme « l’un des plus difficiles de ces dernières années ». Il sera long de 1'343 km.





La Romandie pas totalement boudée

Si aucune cité romande ne sera le théâtre d’un départ ou d’une arrivée d’étape, le Jura et le Jura bernois seront largement parcourus par les cyclistes. Plus de 100 km seront effectués sur le bitume jurassien et jurassien bernois le mardi 14 juin. Après un départ d’Aesch, le peloton rejoindra le Jura par Soyhières puis traversera le canton en passant par Delémont, Les Rangiers, St-Ursanne, Soubey, St-Brais, Glovelier et Le Pichoux. Il basculera ensuite dans le Jura bernois via Bellelay, Tavannes, Sonceboz, Frinvillier et Romont. L’arrivée sera jugée aux abords du vélodrome de Granges. Les organisateurs promettent « du spectacle » lors de cette étape qui « ressemble à un tour de montagnes russes avec près de 3'000 m de dénivelé ». /comm-msc