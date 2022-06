La 2e étape du Mémorial Loureiro – Tour du Vallon revient à Christophe Terrier. Le cycliste du GSAjoie a été le plus rapide mercredi pour parcourir les 68 km de la course sur route avec un temps d’une heure 57 minutes et 15 secondes. A Tramelan, il a devancé le local de l’étape Pavel Hasler de 5'' et l’Ukrainien Danylo Chernomortsev de 1'10''. A noter que 60 coureurs ont pris part à cette course, dont 18 jeunes Ukrainiens et Ukrainiennes. /comm-lyg