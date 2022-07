Shimanska et Hasler brillent sur le Trophée du Doubs

La 4e étape du Trophée du Doubs, la plus redoutée avec ses 569m de dénivelé, a couronné Pavel Hasler et Iryna Shimanska mercredi soir. Sur les 12,3 km de montée entre St-Ursanne et St-Brais, le Tramelot a profité de l’absence de Marc Donzé de Saignelégier (vainqueur des trois premières étapes) pour monter sur la plus haute marche du podium. Il a devancé le Neuchâtelois Alexis Cohen de seulement 37 centièmes et l’Ukrainien Vladyslav Hrushetskyi de 41 secondes.

Chez les dames, Iryna Shimanska confirme. Après deux victoires en deux participations, la cycliste de l’équipe nationale d’Ukraine a terminé en tête devant Sandra Stadelmann Hushi de Courtételle (à 19’’50) et sa compatriote ukrainienne Yelyzaveta Lutsenko, reléguée à 4’48’’28. /lyg