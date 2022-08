Camille Balanche : « C’était déjà super bien, et je n’ai pas de douleurs »

Camille Balanche s’est rassurée ce week-end aux championnats du monde de VTT aux Gets en France. La Neuchâteloise, Biennoise d’adoption, a pris une belle 4e place lors de la descente, trois semaines seulement après sa fracture de la clavicule. Camille Balanche, qui termine à moins d’une seconde d’une médaille, se disait un brin déçue samedi à l’arrivée. Mais après une nuit de repos, la vététiste d’origine neuchâteloise savourait le fait d’être déjà au contact des meilleures pour son retour. « Je suis contente. En tout cas j’ai fait tout ce que je pouvais pendant ce run. Il me manquait juste encore un peu de force dans la main et dans le bras pour pouvoir attaquer plus. J’ai vraiment été à la limite, jusqu’où je pouvais. C’est génial de voir que je suis à moins d’une seconde de Myriam Nicole (NDLR la Française, 3e), mais ça prendra quand même un peu de temps parce que quand on loupe une médaille on est toujours un peu déçu. Mais aujourd’hui (dimanche), je n’ai pas de douleurs alors je suis super contente », confie Camille Balanche.