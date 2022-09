Le sacre pour Camille Balanche !

Succès mérité

Cette victoire au classement général de la Coupe du Monde de VTT de descente vient confirmer une saison hors norme et une régularité à toute épreuve. Camille Balanche a en effet remporté trois des huit épreuves au programme cette saison à Lourdes, à Leogang et à Snowshoe. Elle a également terminé à deux reprises à la deuxième place et une fois à la troisième. Déjà couronnée lors des Mondiaux et des championnats d’Europe, la Neuchâteloise écrit ainsi une nouvelle ligne à son palmarès déjà impressionnant. /gjo