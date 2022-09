Pavel Hasler va enchaîner le Tour du Jura et l’Eole Bike

Les amoureux de vélo seront servis ce week-end dans la région. D’abord avec le retour du Tour du Jura, samedi, où des équipes régionales, suisses et françaises sont attendues sur un format de 124 km pour 1'800 m d’ascension en boucles dans le Val Terbi. Puis, changement de pneus et de braquet le lendemain pour l’Eole Bike de Tramelan en VTT avec son tracé de 28 km pour 920 m de dénivelé positif. Si certains ont fait leur choix, d’autres ont choisi… les deux ! À l’instar du Tramelot Pavel Hasler, 24 ans, qui s’est mis en tête d’enchaîner les deux épreuves en moins de 24h d’intervalle.





Endurance puis efforts fractionnés

« La priorité sera le Tour du Jura. C’est mon dernier objectif de l’année alors j’ai essayé de le préparer au mieux. Ça fait quelques semaines que j’essaye de faire des courses tous les week-ends pour reprendre du rythme et m’améliorer dans les bosses assez courtes comme il y en a sur le Tour du Jura », explique Pavel Hasler qui consacre quasiment l’intégralité de sa saison à la route avec le Vélo Club Tramelan. Mais avec 124 km dans les pattes le samedi soir, pas de miracle, il s’attend forcément à souffrir un peu plus le lendemain en VTT sur l’Eole Bike. « Je pense que la première bosse sera difficile ! Ensuite, ça ira mieux… mais le dernier tout pourrait faire mal aussi suivant la récupération de la veille ». Alors pour s’y préparer, le jeune Tramelot a adapté tant bien que mal son entraînement ces dernières semaines. « J’ai recommencé à faire du VTT depuis un mois et demi. J’en fais à peu près 1h30 par semaine, ce n’est pas beaucoup, mais c’est juste pour me réhabituer au vélo. Sur la route, c’est beaucoup d’endurance tandis qu’en VTT ce ne sont que des intensités, on est toujours à bloc », explique Pavel Hasler.





La récupération, la 3e course à ne pas rater

Pour être au mieux le dimanche sur l’Eole Bike, il sait qu’il devra bien gérer une 3e course tout aussi essentielle, celle de la récupération. « Après le Tour du Jura, il faudra pédaler encore une demi-heure pour faire récupérer les jambes. L’important c’est de beaucoup boire, se réhydrater, s’étirer et si possible avoir un peu de massage… et une bonne nuit de sommeil ! ». L’objectif de Pavel Hasler sur le VTT sera avant tout de prendre du plaisir. Mais en compétiteur insatiable, le jeune homme entend bien réaliser le meilleur résultat possible. Et pourquoi pas « revenir sur les meilleurs dans le dernier tour », si ses jambes de 24 ans répondent bien. /jpi