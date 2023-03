Un Français remporte le Tour de la Courtine

Le cycliste français Lucas Grollier remporte la 15e édition du Tour de la Courtine. Il a gagné l’épreuve organisée par le Vélo-Club Franches-Montagnes dimanche aux Genevez en bouclant les 120 km en 2h42’11’’. Le Canadien Francis Juneau a pris la 2e place à une petite seconde du vainqueur. Le Bernois Marcel Wyss est monté sur la troisième marche du podium avec 2’’ de retard.

Chez les dames, c’est la St-Galloise Nicole Suter qui s’est adjugée la course de 75 km. Elle a devancé au sprint l’athlète de République centrafricaine, Maude Elaine Le Roux et l’Ethiopienne Eyeru Tesfoam Gebru. Elles ont toutes les trois terminé la course en 2h01’28’’. Les organisateurs de la compétition se disent satisfaits du nombre de participants. Environ 260 cyclistes ont pris le départ sur toute la journée.

Tous les résultats sont à retrouver ici. /fwo