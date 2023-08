Camille Balanche vise le sacre

« Aux championnats du monde, soit on gagne, soit le reste n’est pas très important ». Camille Balanche ne mâche pas ses mots à quelques jours d’un des rendez-vous les plus importants de la saison. Elle participe cette semaine aux Mondiaux de VTT de descente à Glasgow, les qualifications se tiennent vendredi et la course samedi. La Locloise domiciliée à Bienne vise clairement le titre et le maillot arc-en-ciel, un sacre de championne du monde qu’elle a déjà décroché en 2020 à Leogang en Autriche. Et celle qui domine actuellement le classement de Coupe du monde aura sa chance cette année.

Camille Balanche voudra prendre sa revanche, surtout après sa fracture à la clavicule l’année dernière, à quelques semaines des Mondiaux. Elle avait alors terminé au pied du podium. « Cette année, je me sens en forme » assure la Locloise.