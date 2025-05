8e étape: Plapp s'impose en solitaire, Ulissi en rose

L'Australien Luke Plapp a remporté en solitaire la 8e étape du Tour d'Italie samedi à Castelraimondo. Troisième de l'étape à 38'', l'Italien Diego Ulissi est le nouveau maillot rose.

Multiple champion d'Australie, Plapp (Jayco-AlUla) décroche à 24 ans la première victoire significative de sa carrière après être parti seul à 46 km de l'arrivée en sortant de l'échappée. C'est la première fois dans ce Giro qu'une échappée est récompensée. Vingt coureurs y avaient pris place.

Parmi ces vingt coureurs figuraient deux hommes d'Astana, les Italiens Diego Ulissi et Lorenzo Fortunato. C'est Ulissi qui a tenu le plus longtemps le choc et qui prend les commandes du classement général avec 12'' d'avance sur Fortunato, 7e de l'étape à 1'48. Arrivé au sein du peloton avec 4'50 de retard sur le vainqueur, l'ancien leader Primoz Roglic est 3e du général à 17''.

/ATS