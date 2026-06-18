Bäckstedt gagne à Bad Ragaz, Longo Borghini reste en jaune

La Britannique Zoe Bäckstedt a remporté au sprint la 3e étape du Tour de Suisse féminin, qui ...
Bäckstedt gagne à Bad Ragaz, Longo Borghini reste en jaune

Bäckstedt gagne à Bad Ragaz, Longo Borghini reste en jaune

Photo: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER

La Britannique Zoe Bäckstedt a remporté au sprint la 3e étape du Tour de Suisse féminin, qui se disputait autour de Bad Ragaz sur 120 km.

L'Italienne Elisa Longo Borghini reste en tête du général, dans lequel la Bernoise Marlen Reusser pointe désormais à 55''.

Victime la veille d'une erreur de parcours qui lui avait coûté de précieuses secondes, Marlen Reusser a récupéré vendredi deux secondes sur Longo Borghini dans des sprints intermédiaires. La championne du monde du contre-la-montre a rallié l'arrivée avec 1'11 de retard avant d'être reclassée dans le même temps que le peloton.

Reusser, qui avait perdu 47 secondes jeudi à Locarno, semble en mesure d'inverser la tendance samedi dans son exercice de prédilection sur les 23,7 km d'un chrono d'Aarburg fait pour elle. Mais, si elle parvient à ses fins, pourra-t-elle tenir le choc dimanche lors de l'étape-reine à Villars-sur-Ollon ?

La Britannique Zoe Backstedt s'est quant à elle montrée la plus rapide à Bad Ragaz au terme d'une étape qui était promise aux sprinteuses, devançant l'Américaine Lily Williams (2e) et la Belge Shari Bossuyt (3e). Meilleure Suissesse sur la ligne, Jasmin Liechti a surpris en se classant au 5e rang.

Deuxième du classement général jeudi soir, la Britannique Lauren Dickson a par ailleurs été victime d'une chute et a été contrainte à l'abandon. La championne de Suisse Steffi Häberlin a ainsi gagné un rang pour se retrouver 3e du général à 54'' de Borghini, juste devant Marlen Reusser.

/ATS
 

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