Blanka Vas remporte la 5e étape, Vollering chute et perd le jaune

La Hongroise Blanka Vas a remporté jeudi la 5e étape du Tour de France femmes à Amnéville. Victime d'une chute impressionnante dans le final, Demi Vollering a perdu son maillot jaune.

La Néerlandaise est tombée avec plusieurs coureuses à 6 km de l'arrivée. Choquée, souffrant du dos et d'abrasions à la cuisse gauche, la star néerlandaise a mis plus d'une minute à se relever pour terminer l'étape au courage. Elle n'a franchi la ligne qu'à 1'47'' du groupe de tête et a dégringolé à la 8e place du général, à 1'19'' de la nouvelle leader, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma.

Seule Suissesse rescapée après l'abandon d'Elise Chabbey mercredi, Noemi Rüegg a terminé à près de 5 minutes de Vas. Au général, la Zurichoise de 23 ans pointe au 39e rang, à 5'53'' de Niewiadoma.

Vendredi, la 6e étape devrait plaire aux baroudeuses avec une course de 159 kilomètres au final accidenté. La côte des Fins (1,8 km à 6,9% de dénivelé), située à moins de 15 kilomètres de l'arrivée pourrait bien se révéler décisive.

