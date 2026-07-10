Blöchlinger à nouveau sur le podium en short-track

A Vallnord en Andorre, Ronja Blöchlinger est montée sur le podium pour la deuxième fois cette ...
Blöchlinger à nouveau sur le podium en short-track

Blöchlinger à nouveau sur le podium en short-track

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

A Vallnord en Andorre, Ronja Blöchlinger est montée sur le podium pour la deuxième fois cette saison en short-track et pour la troisième fois au total. Elle a terminé 3e.

Grâce à cette 3e place, les Suissesses ont prolongé leur impressionnante série de podiums en short-track à 13 courses. L'Appenzelloise de 25 ans a franchi la ligne tout juste derrière la Suédoise Jenny Rissveds et l'Autrichienne Laura Stigger et n'est pas passée loin de sa première victoire en Coupe du monde.

Avec Nicole Koller (4e), Alessandra Keller (5e) et Sina Frei (8e), trois autres Suissesses se sont classées dans le top 10. Cette dernière a ainsi conservé la tête du classement général du short-track grâce à ce résultat. Toutefois, son avance sur Rissveds, qui a remporté sa deuxième victoire consécutive dans cette discipline, n’est plus que de 30 points.

Chez les messieurs, il n’y a pas eu de troisième place sur le podium pour la Suisse cette saison. Avec sa 8e place, Vital Albin a été le meilleur Suisse, juste devant Fabio Püntener. L’Américain Bjorn Riley a remporté sa première victoire en Coupe du monde.

/ATS
 

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