CE à Granges: pas de médaille en poursuite pour Imhof

Claudio Imhof a vécu une déception en poursuite individuelle lors des Européens de Granges. Le Thurgovien a dû se contenter du 9e rang, loin de son rêve de médaille.

Imhof (32 ans) n'est pas au top de sa condition actuellement. Il a bouclé les 4000 m en 4'13''347, soit à un peu moins de six secondes de son meilleur chrono. Il lui a manqué un peu plus de trois secondes pour pouvoir lutter pour la médaille de bronze.

Le Suisse a peiné dans la seconde moitié de la course. 'Je ne suis pas où je devrais et pourrais être. Il me manque quelque chose', a reconnu le leader des pistards helvétiques.

Pour sa première dans un grand rendez-vous, Noah Bögli s'est classé 14e en 4'16''207. Le Jurassien bernois, qui a fini ses études, va miser davantage sur la carte sport. Il a pour objectif de participer aux JO de Paris avec l'équipe de Suisse de poursuite.

/ATS