Christen et Hirschi sur le podium, Bettiol s'impose en solitaire

Jan Christen et Marc Hirschi ont pris les 2e et 3e places de la classique Milan-Turin. Ils n'ont été battus que par l'Italien Alberto Bettiol.

Dans la plus ancienne classique du calendrier cycliste (la course est disputée depuis 1876), Christen (19 ans) a cédé sept secondes au vainqueur. Hirschi a lui perdu deux secondes par rapport à son compatriote et coéquipier sur le parcours de 177 km entre la banlieue milanaise de Rho et Salassa près de Turin.

Il s'agit du premier podium de la saison pour Christen, alors que Hirschi s'était imposé fin février lors de la Drôme Classic en France.

Alberto Bettiol a remporté cette 105e édition après un raid solitaire de trente kilomètres.

Placée à trois jours du premier 'Monument' de l'année, Milan-Sanremo, la course est généralement promise à un sprinter, mais Bettiol a déchiré ce scénario en attaquant dans la bosse de Prascorsano à trente kilomètres du but.

/ATS