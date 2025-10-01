Chrono par équipe: La Suisse en bronze

La Suisse a dû se contenter d'une médaille de bronze dans le contre-la-montre par équipe mixte des Européens, jeudi à Etoile-sur-Rhône.

Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechti, Marlen Reusser et Noemi Rüegg, qui partaient favoris, ont concédé 40'' à la France, nouvelle championne d'Europe.

Cette équipe de Suisse joue décidément de malchance dans la spécialité. Privée de titre aux Mondiaux de Kigali en raison d'un incident mécanique de Marlen Reusser, elle a cette fois-ci perdu de précieuses secondes à la suite d'un problème de vélo dont a été victime Stefan Küng. Le Thurgovien était pourtant avide de revanche après sa décevante 8e place dans le chrono individuel la veille.

Mais cet incident, qui a contraint Küng à changer de vélo, n'explique pas tout. Car c'est durant le relais féminin que la formation suisse a lâché le plus de terrain, alors qu'elle pouvait encore rêver du titre après 20 des 40 km. Au final, les Helvètes ont également terminé à plus de 30 secondes de l'Italie, 2e de cette course, alors qu'il leur avait manqué 10 secondes pour se parer d'or aux championnats du monde.

/ATS