De bonnes nouvelles pour Marlen Reusser

Marlen Reusser va mieux. La Bernoise a retrouvé de l'énergie et envisage de reprendre la compétition à Majorque à fin janvier, a-t-elle dit avant la présentation de sa nouvelle équipe, Movistar.

'Je peux désormais m'entraîner à fond, sans craindre une rechute', a-t-elle dit. Le syndrome post-Covid dont elle a longuement souffert semble définitivement éloigné. 'J'ai très vite progressé lors des entraînements, c'est vraiment impressionnant', a ajouté la Bernoise âgée de 33 ans.

Marlen Reusser a signé avec l'équipe espagnole jusqu'à fin 2027. Elle se sent prête à jouer un rôle de leader et va désormais vivre à Andorre. Elle espère vite oublier une année 2024 qui a été loin de lui sourire, avec notamment une grave chute au Tour des Flandres au printemps puis des ennuis persistants de santé qui l'ont obligée à renoncer aux Jeux olympiques et aux Mondiaux à domicile.

L'an prochain, elle visera le classement général lors des trois Grands Tours, ainsi que l'or en contre-la-montre aux Mondiaux au Rwanda. 'Je suis de retour', a-t-elle résumé.

