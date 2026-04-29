Déjà conquérant, Tadej Pogacar fait coup double

Tadej Pogacar a remporté la première étape du Tour de Romandie à Martigny après 171 km. Le patron du cyclisme mondial s'est imposé au sprint et enfile le maillot jaune.

Le Slovène a déjà marqué de son empreinte cette 79e édition de la boucle romande, à laquelle il participe pour la première fois. Trois jours après avoir enlevé Liège-Bastogne-Liège pour la quatrième fois, le champion du monde s'est fait plaisir dans la montée vers Ovronnaz, le juge de paix de cette étape.

Une accélération pour décrocher le peloton et voir que seul le Français Lenny Martinez pouvait le suivre. Les deux hommes seront rejoints par Florian Lipowitz et Jorgen Nordhagen et tout s'est finalement décidé au sprint. Et là, il n'y avait pas de Wout van Aert comme à Paris-Roubaix pour ennuyer le boss. En cinq coups de pédale, Pogi a pris deux longueurs d'avance pour enlever sa cinquième victoire de la saison. Pour faire bien, le Slovène a également endossé le maillot jaune.

Le peloton du Tour de Romandie s'amusera jeudi entre le canton de Fribourg avec un départ à Rue et le canton de Vaud avec une arrivée à Vucherens et un circuit qui verra les coureurs passer quatre fois la ligne d'arrivée pour 173 km d'efforts. Il y aura une ascension à Vulliens de 3e catégorie à gravir trois fois.

/ATS