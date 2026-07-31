Demi Vollering annonce « un combat pour chaque seconde »

'Ce sera un combat pour chaque seconde, avec l'interdiction d'avoir un mauvais jour.' Demi Vollering, l'une des favorites du Tour de France, prévoit une 'bagarre serrée' entre les favorites.

'Vu le parcours proposé et le niveau affiché (par les favorites), je pense que le maillot jaune pourrait changer de propriétaire tous les jours', a appuyé la Néerlandaise, récente lauréate du Tour d'Italie, deuxième de la Grande Boucle l'an dernier derrière la Française Pauline Ferrand-Prévot.

'Quand on voit le plateau, il y a vraiment beaucoup de candidates au podium, pas seulement Pauline et moi. Chaque année (depuis la première édition en 2022, ndlr) le niveau augmente. C'est vraiment super', s'est réjouie la leader de la formation FDJ United-Suez.

Vollering, 29 ans, s'estime 'armée' pour batailler avec les meilleures même si, vendredi en zone d'interview, elle est apparue moins affûtée que Ferrand-Prévot, par exemple. 'Moi je n'arrive pas à perdre cinq ou sept kilos. J'ai un poids de forme stable tout au long de la saison. C'est bien aussi de garder quelques kilos de muscles. On verra si c'est pénalisant en montagne.'

Un statut de favorite 'assumé'

'Et puis, si tu maigris énormément, il faut faire attention à ne pas tomber malade. C'est vraiment très très délicat à gérer. Le plus important c'est que je me sens très forte en ce moment', a-t-elle ajouté.

Après ses succès au Tour des Flandres, à Liège-Bastogne-Liège et sur le Giro, la Néerlandaise qui réside en Suisse fait figure d'épouvantail, au même titre que Ferrand-Prévot.

Un statut 'assumé'. 'Je considère la pression comme un privilège', assure Vollering qui pourra compter avec FDJ United-Suez sur le soutien de l'équipe no 1 au classement mondial.

/ATS