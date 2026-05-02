Dénouement à Leysin

L'édition 2026 du Tour de Romandie connaîtra son dénouement dimanche après-midi. La 5e et dernière ...
Dénouement à Leysin

Dénouement à Leysin

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'édition 2026 du Tour de Romandie connaîtra son dénouement dimanche après-midi. La 5e et dernière étape, longue de 178,2 km entre Lucens et Leysin, s'annonce animée.

Les occasions de faire la différence seront nombreuses, avec trois GP de la montagne répertoriés. Si les deux premières, à Sottens (5,1 km) et Vuillens (3,6 km), ne devraient pas faire trop mal aux jambes, l'ascension finale vers Leysin promet des étincelles: 13,9 km à 6% de moyenne, avec une déclivité maximale de 12%.

Leader du classement général avec 35 secondes d'avance sur son dauphin Florian Lipowitz, Tadej Pogacar visera une nouvelle fois la victoire dans cette dernière étape. Le Slovène a déjà levé à trois reprises les bras au ciel durant cette Boucle romande. En cas de victoire dans les Alpes Vaudoises, il égalerait Ferdi Kübler, quadruple vainqueur sur le TdR en 1951.

/ATS
 

Actualités suivantes

4e étape: Pogacar vainqueur en mode « maillot Jaun »

4e étape: Pogacar vainqueur en mode « maillot Jaun »

Cyclisme    Actualisé le 02.05.2026 - 16:02

Tadej Pogacar est prêt pour un week-end « difficile »

Tadej Pogacar est prêt pour un week-end « difficile »

Cyclisme    Actualisé le 01.05.2026 - 21:04

3e étape: Godon double la mise

3e étape: Godon double la mise

Cyclisme    Actualisé le 01.05.2026 - 18:08

Sina Frei s'impose d'entrée en short-track à Yongpyong

Sina Frei s'impose d'entrée en short-track à Yongpyong

Cyclisme    Actualisé le 01.05.2026 - 12:08

Articles les plus lus

TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 20:21

Sina Frei s'impose d'entrée en short-track à Yongpyong

Sina Frei s'impose d'entrée en short-track à Yongpyong

Cyclisme    Actualisé le 01.05.2026 - 12:08

3e étape: Godon double la mise

3e étape: Godon double la mise

Cyclisme    Actualisé le 01.05.2026 - 18:08

Tadej Pogacar est prêt pour un week-end « difficile »

Tadej Pogacar est prêt pour un week-end « difficile »

Cyclisme    Actualisé le 01.05.2026 - 21:04

Un deuxième succès pour Tadej Pogacar

Un deuxième succès pour Tadej Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 17:52

TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 20:21

Sina Frei s'impose d'entrée en short-track à Yongpyong

Sina Frei s'impose d'entrée en short-track à Yongpyong

Cyclisme    Actualisé le 01.05.2026 - 12:08

3e étape: Godon double la mise

3e étape: Godon double la mise

Cyclisme    Actualisé le 01.05.2026 - 18:08

TdR: Une 2e étape pour les puncheurs

TdR: Une 2e étape pour les puncheurs

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 04:04

Mauro Schmid, le métronome zurichois qui monte

Mauro Schmid, le métronome zurichois qui monte

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 17:01

Un deuxième succès pour Tadej Pogacar

Un deuxième succès pour Tadej Pogacar

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 17:52

TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

TdR: Le panache de Yannis Voisard n'a pas suffi

Cyclisme    Actualisé le 30.04.2026 - 20:21