Deux équipes suisses au départ à Port-Valais

Deux équipes suisses participeront au prochain Tour de Romandie. Tudor Pro Cycling et une équipe nationale seront au départ au Bouveret-Port-Valais le 25 avril.

En plus des dix-huit formations de l’UCI WorldTour, les deux premières équipes invitées possèdent le label helvétique.

L'équipe nationale, dans laquelle Swiss Cycling peut réunir les coureurs helvétiques d'équipes non- retenues au départ, a servi de rampe de lancement ces dernières éditions pour de jeunes coureurs, dont plusieurs portent d’ailleurs aujourd’hui le maillot de Tudor.

Présentée il y a un an lors du prologue du TdR 2022 à Lausanne, l’équipe Tudor de Fabian Cancellara réunit une armada rouge à croix blanche. Avec le Valaisan Sébastien Reichenbach comme capitaine de route et une escouade de champions de Suisse comme Robin Froidevaux (route), Joël Suter (contre-la-montre), Nils Brun (M23) et des plus expérimentés comme Simon Pellaud ou Tom Bohli.

Le Tour de Romandie s'élancera le mardi 25 avril de Port-Valais pour se terminer à Genève le 30 avril avec des étapes à La Vallée de Joux, à La Chaux-de-Fonds, à Châtel-St-Denis et à Thyon 2000.

Pas de sélection suisse au Tour de Suisse

En revanche, Swiss Cycling renonce à aligner une sélection au Tour de Suisse. Le Conseil du cyclisme professionnel (CCP), responsable de la composition des événements World Tour, a décidé de n'accepter que des coureurs âgés de 25 ans ou moins au sein de la sélection nationale.

De plus, des équipes professionnelles à licence suisse ont vu le jour (Tudor Pro Cycling Team et Q36.5 Pro Cycling Team) avec pour objectif prioritaire - surtout dans le cas de Tudor - de donner leur chance aux coureurs suisses.

Pour toutes ces raisons, le cercle des coureurs en droit de participer à une course à étapes sous le maillot de l'équipe nationale s'est nettement réduit par rapport aux années précédentes. D'autant plus qu’un athlète de l’équipe Tudor M23 ne peut pas prendre le départ d'une épreuve sous le maillot de l’équipe nationale suisse si le Tudor Pro Cycling Team figure déjà dans le peloton.

/ATS