Eddy Merckx plaisante après être tombé

Eddy Merckx, opéré d'une fracture de la hanche, a plaisanté sur la chute dont il a été victime lundi: 'dorénavant, je roulerai avec deux petites roues stabilisatrices', a-t-il dit à des médias belges.

'Le médecin m'a dit que l'opération s'était bien déroulée', a-t-il déclaré au quotidien Het Laatste Nieuws. 'Ils m'ont mis une nouvelle hanche. La douleur n'est pas trop forte pour l'instant. Lundi, elle était énorme, mais avec l'opération, c'est mieux'.

Le Cannibale, âgé de 79 ans, concède 'avoir eu peur' au moment de sa chute, dont il a relaté les circonstances. 'Sur la voie ferrée à Hombeek (près de Malines), ma roue arrière a soudainement glissé. Je suis tombé sur la hanche et je ne pouvais pas me redresser. Heureusement, quelques passants étaient là. Sinon, cela aurait été une catastrophe. J'ai eu peur, oui', a indiqué le quintuple vainqueur des Tours de France et d'Italie.

Rétablissement complet

Merckx commencera sa rééducation dès ce mercredi 'avec la possibilité de poser immédiatement tout le poids du corps sur la jambe opérée', a annoncé l'hôpital d'Herentals dans un communiqué. 'Pour traiter cette blessure, une prothèse totale de hanche a été posée mardi après-midi par le Dr Mike Tengrootenhuysen et le Professeur Steven Claes. L'opération s'est déroulée sans encombre, et un rétablissement complet est attendu', a ajouté l'hôpital.

L'établissement a expliqué que le rétablissement complet prendra plusieurs mois, mais que l'homme aux 525 victoires pourrait déjà remonter sur le vélo dans quelques semaines. Eddy Merckx est considéré comme le plus grand champion de l'histoire du cyclisme.

/ATS