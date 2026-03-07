Elise Chabbey remporte les Strade bianche

Elise Chabbey a signé samedi le plus beau succès de sa carrière. La Genevoise de 32 ans a remporté ...
Elise Chabbey remporte les Strade bianche

Elise Chabbey remporte les Strade bianche

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Elise Chabbey a signé samedi le plus beau succès de sa carrière. La Genevoise de 32 ans a remporté à Sienne l'édition féminine des Strade Bianche, marquée par les déconvenues des favorites.

Lauréate du dernier Tour de Romandie, Elise Chabbey (FDJ United-Suez) s'est imposée au terme d'un final indécis et palpitant, devant la Polonaise Kasia Niewiadoma, 2e pour la quatrième fois de sa carrière à Sienne, et l'Allemande Franziska Koch (3e).

Un temps lâchée sous l'effet des attaques de l'Italienne Elisa Longo Borghini (4e), Elise Chabbey est revenue dans le groupe de tête à six kilomètres de l'arrivée. La meilleure grimpeuse du Tour de France 2025 a fait la différence dans les derniers mètres de l'ascension de la Via Santa Caterina.

La Genevoise a joué des épaules pour passer en tête juste avant l'arrivée sur les pavés de la Piazza del Campo. 'C'est l'une de mes courses préférées (...). Plusieurs fois, je me suis retrouvée à la limite de craquer et je me suis dit +c'est foutu+, mais j'ai réussi à chaque fois à me relancer', a-t-elle expliqué.

Favorites piégées

Elise Chabbey, comme sa coéquipière Franziska Koch, ne devaient pas jouer la victoire car elles travaillaient pour leur leader Demi Vollering. Mais la Néerlandaise, victorieuse de la classique italienne en 2023 et 2025, a été piégée, d'abord par une crevaison à 38 km de l'arrivée, puis par une erreur d'itinéraire.

Revenu à une minute des coureuses de tête, le groupe dans lequel figurait également la Belge Lotte Kopecky (SD Worx), sacrée en 2022 et 2024, a en effet suivi un motard sur un chemin ne figurant pas dans le parcours. Pauline Ferrand-Prévot a quant à elle perdu du temps sur un ennui mécanique. Alors qu'elle revenait sur le groupe des autres favorites, elle les a suivies sur le mauvais itinéraire.

/ATS
 

Actualités suivantes

Tadej Pogacar remporte une fois de plus les Strade Bianche

Tadej Pogacar remporte une fois de plus les Strade Bianche

Cyclisme    Actualisé le 07.03.2026 - 17:19

World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens

World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens

Cyclisme    Actualisé le 03.03.2026 - 13:31

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Cyclisme    Actualisé le 01.03.2026 - 07:37

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Cyclisme    Actualisé le 23.02.2026 - 14:15

Articles les plus lus

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Cyclisme    Actualisé le 03.02.2026 - 20:35

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Cyclisme    Actualisé le 23.02.2026 - 14:15

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Cyclisme    Actualisé le 01.03.2026 - 07:37

World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens

World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens

Cyclisme    Actualisé le 03.03.2026 - 13:31

L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie

L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie

Cyclisme    Actualisé le 03.02.2026 - 10:47

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Cyclisme    Actualisé le 03.02.2026 - 20:35

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme

Cyclisme    Actualisé le 23.02.2026 - 14:15

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Küng souffre d'une fracture du fémur gauche

Cyclisme    Actualisé le 01.03.2026 - 07:37

Jan Christen fait coup double en Arabie saoudite

Jan Christen fait coup double en Arabie saoudite

Cyclisme    Actualisé le 31.01.2026 - 15:49

Mathieu van der Poel champion du monde pour la 8e fois

Mathieu van der Poel champion du monde pour la 8e fois

Cyclisme    Actualisé le 01.02.2026 - 16:43

L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie

L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie

Cyclisme    Actualisé le 03.02.2026 - 10:47

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Cyclisme    Actualisé le 03.02.2026 - 20:35