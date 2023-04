Equipe Tudor: une année après, c'est du concret

Dans l'effervescence d'une veille de Tour de Romandie, l'équipe Tudor n'est pas la dernière à se réjouir de disputer une épreuve World Tour dans son propre pays. Quel chemin parcouru en une année !

26 avril 2022, une conférence de presse, un brin énigmatique, est convoquée près du stade de la Tuilière à Lausanne avec l'annonce d'un nouveau projet helvétique juste avant le départ du prologue du Tour de Romandie. C'est ce jour-là que Fabian Cancellara annonce la création de l'équipe Tudor Pro Cycling, née sur les fondations de la Swiss Racing Academy.

Une année plus tard, le projet n'est pas une chimère. L'équipe est parfaitement structurée et compte déjà trois victoires depuis le début de la saison. 'Le Tour de Romandie et le Tour de Suisse, ce sont un peu le Tour de France pour nous', se réjouit Fabian Cancellara, le président de l'équipe.

Nouveau rôle pour Reichenbach

Au départ à Port-Valais ce mardi, Tudor alignera quatre coureurs suisses avec Tom Bohli, Yannis Voisard, Joel Suter et Sébastien Reichenbach. Ce dernier se retrouve dans un rôle bien différent pour sa huitième boucle romande.

'C'est sûr, je venais toujours pour travailler pour mes leaders. Cette fois-ci, on compte sur moi. Je viens pour viser une place au classement général. J'ai vraiment envie de remplir plus qu'un rôle de capitaine de route. Je ne veux pas être déçu en arrivant dimanche à Genève', relève le Valaisan, à l'ambition retrouvée à 33 ans. Il visera en premier un exploit sur la route de Thyon 2000 samedi lors de l'étape-reine.

Cancellara, qui n'aime pas tirer la couverture à lui dans l'aventure Tudor, attend de ses coureurs qu'ils réussissent une belle performance collective. 'Je veux simplement qu'ils fassent le maximum. L'esprit collectif est primordial. Il faut oser.' La formation helvétique du Pro Team, le deuxième échelon de l'UCI après le World Tour, pourrait déjà frapper mardi lors du prologue avec Tom Bohli, deuxième du prologue du Tour de Romandie en 2018 à Fribourg et 3e en 2019 à Neuchâtel.

L'atout Jan Christen

Une deuxième formation helvétique sera de la partie: pour la quatrième année de suite, une équipe de Swiss Cycling disputera en effet le Tour de Romandie. Cette sélection formée de jeunes coureurs permettra au prodige Jan Christen (18 ans) de faire ses débuts au niveau du World Tour.

Champion de Suisse junior dans toutes les disciplines (route, vtt, cyclocross), Christen est un talent pur, qui attire les regards dans un cyclisme où les jeunes sont de plus en plus performants comme le montrent les succès de Tadej Pogacar ou Remco Evenepoel ainsi que l'émergence de l'Irlandais Ben Healy.

'Jan Christen est un coureur ambitieux qui ne néglige aucun détail, précise Mathias Frank, directeur sportif adjoint de l'équipe Swiss Cycling. Mais il reste humble.' L'Argovien, qui vient de boucler Liège - Bastogne - Liège M23 à la 8e place, va donc se frotter pour la première fois à l'élite mondiale dans la plus haute catégorie.

Prudence

'C'est la première fois que je disputerai une course avec les oreillettes. Je vais m'y lancer prudemment et essayer de profiter de chaque ouverture', confie le futur coéquipier de Pogacar chez UAE Emirates, avec qui il a signé un contrat jusqu'en 2027, à la veille du départ de la boucle romande.

Comme à chacune de ses participations, l'équipe Swiss Cycling est appelée à faire le spectacle, à animer la course. Outre Christen, elle sera formée par Dario Lillo, Jonathan Bögli, Jan Sommer, Antoine Debons, Antoine Aebi et Jan Stöckli.

