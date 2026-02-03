Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Alex Vogel a remporté le scratch lors des Européens à Konya, en Turquie. Le Thurgovien a apporté ...
Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel

Photo: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS

Alex Vogel a remporté le scratch lors des Européens à Konya, en Turquie. Le Thurgovien a apporté à la Suisse un premier titre continental sur piste depuis dix ans.

Vogel (26 ans) avait déjà gagné l'argent lundi avec l'équipe de poursuite. La délégation suisse compte désormais trois médailles puisqu'Aline Seitz avait obtenu de l'argent dimanche en scratch.

'J'ai toujours rêvé de porter ce maillot: maintenant, c'est devenu une réalité', a déclaré Vogel, qui a battu dans le duel final le Russe Ilya Savekin, qui roulait sous la bannière neutre.

Par ailleurs, Pascal Tappeiner a fini neuvième de la poursuite individuelle. Mais il a amélioré le record de Suisse en 4'07''032, battant de trois dixièmes l'ancienne marque détenue par Simon Vitzhum depuis 2022.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie

L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie

Cyclisme    Actualisé le 03.02.2026 - 10:47

Mathieu van der Poel champion du monde pour la 8e fois

Mathieu van der Poel champion du monde pour la 8e fois

Cyclisme    Actualisé le 01.02.2026 - 16:43

Jan Christen fait coup double en Arabie saoudite

Jan Christen fait coup double en Arabie saoudite

Cyclisme    Actualisé le 31.01.2026 - 15:49

Yannis Voisard prend les commandes

Yannis Voisard prend les commandes

Cyclisme    Actualisé le 29.01.2026 - 15:25

Articles les plus lus

Un Tour de Romandie 2026 au fort accent fribourgeois

Un Tour de Romandie 2026 au fort accent fribourgeois

Cyclisme    Actualisé le 28.01.2026 - 10:43

Yannis Voisard prend les commandes

Yannis Voisard prend les commandes

Cyclisme    Actualisé le 29.01.2026 - 15:25

Jan Christen fait coup double en Arabie saoudite

Jan Christen fait coup double en Arabie saoudite

Cyclisme    Actualisé le 31.01.2026 - 15:49

Mathieu van der Poel champion du monde pour la 8e fois

Mathieu van der Poel champion du monde pour la 8e fois

Cyclisme    Actualisé le 01.02.2026 - 16:43

Poignet cassé pour Jay Vine après sa rencontre avec un kangourou

Poignet cassé pour Jay Vine après sa rencontre avec un kangourou

Cyclisme    Actualisé le 27.01.2026 - 09:36

Un Tour de Romandie 2026 au fort accent fribourgeois

Un Tour de Romandie 2026 au fort accent fribourgeois

Cyclisme    Actualisé le 28.01.2026 - 10:43

Yannis Voisard prend les commandes

Yannis Voisard prend les commandes

Cyclisme    Actualisé le 29.01.2026 - 15:25

Jan Christen fait coup double en Arabie saoudite

Jan Christen fait coup double en Arabie saoudite

Cyclisme    Actualisé le 31.01.2026 - 15:49

L'édition 2027 partira d'Edimbourg et passera par Cardiff

L'édition 2027 partira d'Edimbourg et passera par Cardiff

Cyclisme    Actualisé le 15.01.2026 - 19:29

Mauro Schmid sur le podium de la 2e étape du Tour Down Under

Mauro Schmid sur le podium de la 2e étape du Tour Down Under

Cyclisme    Actualisé le 22.01.2026 - 08:43

Poignet cassé pour Jay Vine après sa rencontre avec un kangourou

Poignet cassé pour Jay Vine après sa rencontre avec un kangourou

Cyclisme    Actualisé le 27.01.2026 - 09:36

Un Tour de Romandie 2026 au fort accent fribourgeois

Un Tour de Romandie 2026 au fort accent fribourgeois

Cyclisme    Actualisé le 28.01.2026 - 10:43