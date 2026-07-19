Evenepoel enlève la 15e étape, Vingegaard abandonne

Remco Evenepoel a remporté la 15e d'étape du Tour de France dimanche au Plateau de Solaison. Il a devancé le maillot jaune Tadej Pogacar et l'autre UAE, Isaac del Toro.

Avec la bénédiction du pape du cyclisme mondial. Clairement le plus fort, Tadej Pogacar aurait pu s'offrir une 26e victoire sur la Grande Boucle. Mais le Slovène a passé toute la montée vers Solaison à regarder derrière lui pour voir si son coéquipier Isaac del Toro était capable de le suivre et offrir cette étape à son lieutenant mexicain, comme à Barcelone lors de la 2e étape.

Sauf que Remco Evenepoel n'a pas craqué lors des attaques de del Toro. Et quand il a placé son attaque, seul Pogacar a répondu. Del Toro a terminé à 6''.

Mais l'information principale de cette 15e étape, c'est l'abandon sur chute de Jonas Vingegaard dans un rond-point à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Le Danois, double vainqueur en 2022 et 2023 et trois fois 2e (2021, 2024 et 2025), est monté dans l'ambulance avec le bras droit en écharpe. Le nouveau dauphin de 'Pogi' est donc le Belge Evenepoel à 5 minutes.

Yannis Voisard a réalisé une magnifique étape. Le Jurassien a tenu le choc et a fini au 11e rang à 2'22. Mauro Schmid s'est lui aussi mis en valeur près de la frontière genevoise. Le vainqueur de la 13e étape à Belfort a été repris par Simmons dans la montée vers le Plateau de Solaison.

Lundi, le peloton aura un jour de repos bienvenu avant un contre-la-montre individuel de 26 km entre Thonon et Evian sur les bords du Léman.

/ATS