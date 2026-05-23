Fredrik Dversnes surprend les sprinters à Milan

Le Norvégien Fredrik Dversnes, présent dans une échappée de quatre coureurs, a remporté à la ...
Fredrik Dversnes surprend les sprinters à Milan

Fredrik Dversnes surprend les sprinters à Milan

Photo: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari

Le Norvégien Fredrik Dversnes, présent dans une échappée de quatre coureurs, a remporté à la suprise générale dimanche la 15e étape du Tour d'Italie.

Le quatuor de tête a résisté au retour des sprinters dans les rues de Milan.

Fredrik Dversnes (Uno-X) a battu au sprint ses trois compagnons d'échappée, les Italiens Mirco Maestri, Martin Marcellusi et Mattia Bais, pour s'imposer avec une poignée de secondes d'avance sur le peloton et la meute des sprinters à qui cette étape semblait pourtant promise.

Vainqueur pour la troisième fois en trois arrivées au sommet samedi à Pila, Jonas Vinegaard conserve le maillot rose de leader. Le Danois possède plus de deux minutes d'avance sur le Portugais Afonso Eulalio et l'Autrichien Felix Gall avant la dernière journée de repos lundi.

/ATS
 

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