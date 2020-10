Giro: magnifique numéro de Peter Sagan

Le Slovaque Peter Sagan (Bora) a gagné en solo la 10e étape du Tour d'Italie, entre Lanciano et Tortoreto (177 km). L'ancien champion du monde a fêté de très belle manière son premier succès en 2020.

Le Portugais Joao Almeida (Deceuninck) a conservé le maillot rose de leader, malgré des attaques dans le final, notamment de l'Espagnol Pello Bilbao. L'étape a par contre coûté cher au Danois Jakob Fuglsang, qui a perdu plus d'une minute après avoir crevé dans une descente à une dizaine de km de l'arrivée.

Avec ce succès tant attendu, Sagan complète son palmarès. Le Slovaque s'est désormais imposé sur les trois Grands Tours puisqu'il compte déjà 12 victoires sur le Tour de France et 4 à la Vuelta. Echappé sous la pluie dès la première heure de course en compagnie de plusieurs autres coureurs, Sagan s'est montré le plus fort sur la difficile fin d'étape, lâchant tous ses compagnons d'aventure pour finir seul. Il n'avait plus gagné depuis 461 jours et son succès à Colmar dans le Tour de France 2019.

Deux équipes, Mitchelton et Jumbo-Visma, ont renoncé à prendre le départ à cause de cas positifs de Covid-19 dans leur effectif. La menace du virus est plus présente que jamais sur la course italienne.

Mercredi, la 11e étape s'adresse aux sprinteurs sur un parcours de 182 kilomètres entre Porto Sant'Elpidio et Rimini.

/ATS