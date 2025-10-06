Gran Piemonte: Marc Hirschi monte sur le podium

Le Bernois Marc Hirschi a pris la deuxième place du Gran Piemonte en Italie. Le coureur de ...
Gran Piemonte: Marc Hirschi monte sur le podium

Gran Piemonte: Marc Hirschi monte sur le podium

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le Bernois Marc Hirschi a pris la deuxième place du Gran Piemonte en Italie. Le coureur de 27 ans de l'équipe Tudor a dû s'avouer vaincu face à Isaac Del Toro au terme des 179 kilomètres de course.

Le Mexicain s'était échappé à environ 17 kilomètres de l'arrivée, Hirschi a finalement remporté le sprint final pour la place d'honneur contre le Néerlandais Bauke Mollema. Hirschi avait déjà terminé à la deuxième place de cette épreuve du nord de l'Italie en 2023.

Un deuxième Suisse, Fabio Christen, a réalisé une belle performance en terminant la course à la quatrième place, à un peu plus d'une minute du vainqueur Del Toro.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'équipe Israel Premier Tech renonce à « son identité israélienne »

L'équipe Israel Premier Tech renonce à « son identité israélienne »

Cyclisme    Actualisé le 06.10.2025 - 16:59

Suisses et Suissesses jouent placés

Suisses et Suissesses jouent placés

Cyclisme    Actualisé le 06.10.2025 - 07:53

Tadej Pogacar, évidemment

Tadej Pogacar, évidemment

Cyclisme    Actualisé le 05.10.2025 - 17:03

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Cyclisme    Actualisé le 02.10.2025 - 17:01

Articles les plus lus

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Cyclisme    Actualisé le 01.10.2025 - 16:55

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Cyclisme    Actualisé le 02.10.2025 - 17:01

Tadej Pogacar, évidemment

Tadej Pogacar, évidemment

Cyclisme    Actualisé le 05.10.2025 - 17:03

Suisses et Suissesses jouent placés

Suisses et Suissesses jouent placés

Cyclisme    Actualisé le 06.10.2025 - 07:53

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 16:27

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Cyclisme    Actualisé le 01.10.2025 - 16:55

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Chrono par équipe: La Suisse en bronze

Cyclisme    Actualisé le 02.10.2025 - 17:01

Tadej Pogacar, évidemment

Tadej Pogacar, évidemment

Cyclisme    Actualisé le 05.10.2025 - 17:03

Mondiaux de Kigali: Elise Chabbey finit au pied du podium

Mondiaux de Kigali: Elise Chabbey finit au pied du podium

Cyclisme    Actualisé le 27.09.2025 - 17:11

Pogacar veut sa revanche

Pogacar veut sa revanche

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 04:03

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre

Cyclisme    Actualisé le 28.09.2025 - 16:27

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono

Cyclisme    Actualisé le 01.10.2025 - 16:55